Cahitoğlu Ares’i kutladı

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Triatlon Türkiye Şampiyonası 2017 Genel Klasmanı’nda şampiyon olarak ülkemize dönen Ares Spor Kulübü başkan ve sporcularını kabul etti.

Takımsal anlamda Türkiye şampiyonluğu kupasını kazanan Ares triatloncuları Kemal Elektrikçi, Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen ve Çağan Öztuna’yı tebrik eden Cahitoğlu, “Ülkemiz sporcularının yetenekli ve çalışarak başarabilecek potansiyelleri olduğunu Ares Spor Kulübü sporcuları bir kez daha kanıtlamıştır” yorumu yaptı.

Yaş kategorisinde bu yıl üst üste üçüncü kez Türkiye Triatlon Şampiyonluğu’na ulaşan Kemal Elektrikçi’yi özel olarak kutlayan Cahitoğlu, üçüncü kez Türkiye ikincisi olan Hüseyin Arhan’a da başarılarının devamını diledi. Ares’in takım antrenörü ve ironman sporcusu olan Cem Dağdelen’i de yaş kategorisinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğundan ötürü tebrik eden Cahitoğlu, “Gençlere örnek olacak bir başarı ve sporcu oldunuz” dedi.

Kabulde konuşan Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’na kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Kulüp olarak sezon başında koyduğumuz hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda Türkiye’de 3 Türkiye şampiyonluğu ve 3 Türkiye ikinciliği kupasını ülkemize getirmiştik. Bu başarıyı elde ederken de biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu demiştik. Bu yıl kazanılan iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği kupası yanında takımsal anlamda da Ares Spor Kulübü Türkiye şampiyonluğunu kazanmıştır ve bu yıl daha iyisini yapmış olduk.

Sporcularımız uzun mesafe yarışlarına hazırlanırken Türkiye şampiyonasındaki başarıları kendilerine önemli motivasyon kaynağı olmuştur. Temennimiz başarılı sporcuların sayısının artmasıdır ve bunun için de doğru antrenörlerle, doğru arkadaşlıklarla verimli antrenmanlar yapılması şarttır.”