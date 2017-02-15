Burası Erzurum!

Siyasi anlamda birbirini tanımayan Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sportif açıdan buluşmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok branşta hem rakip olan, hem de ülkelerinde düzenledikleri organizasyonlarda birbirlerini ağırlayan iki ülke bu kez Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde buluştu. Erzurum’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Kıbrıs Cumhuriyeti yer alarak yarışırken, Türkiye’nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden genç sporcular da her zamanki gibi uluslararası organizasyonda yer almadı.

34 ülkeden bir tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti

Son olarak şubat ayı başında teniste Davis Cup elemelerinde Türkiye Tenis Milli Takımı, Lefkoşa’nın güneyinde Kıbrıs Cumhuriyeti Tenis Milli Takımı ile karşılaşmıştı. Üç gün süren karşılaşmaların ardından Türkiye Kıbrıs’ı eleyerek bir üst tura yükselmişti.

İki ülke bu kez Türkiye’de bir spor organizasyonunda buluştu. 13’üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 2017, Erzurum’un ev sahipliğinde Pazar günü düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen genç sporcular için iki yılda bir düzenlenen festivalde 34 ülkeden 650 sporcu 9 branşta mücadele veriyor. Bu ülkeler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti de yer alıyor.

İki sporcu ile yer alıyor

Kıbrıs, Erzurum’da 13’üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 2017’de iki sporcu ile mücadele ediyor. Cuma günü sona erecek olan festivalde alp disiplini ve artistik patinaj branşlarında mücadele eden Kıbrıs, bu branşlarda 21 ve 34’üncü oldu. Pazar günü düzenlenen açılış seremonisinde Kıbrıs da yer alarak bayrağı ile açılışta boy gösterdi.

Türkiye daha önce de Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 2011 yılında Trabzon’un ev sahipliğinde düzenlenen festivalde de Kıbrıs yer alarak mücadele etmiş, madalya kazanma başarısı gösterememişti.