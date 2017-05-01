Bu kadarı da fazla!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne’de yer alan Mete Adanır Stadı’nın dışını kaplayan duvarlarda yazılan yazılar büyük tepkiye yol açtı. Geçtiğimiz Şubat ayında YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği söz konusu duvarlar, haber sonrasında yetkililer tarafından boyanarak temizlenmişti. Temizlenen duvarlar, yaklaşık 3 ay içerisinde yeniden aynı duruma geldi. Stadın duvarlarında sprey boyayla yazılan yazılar, bölgede büyük tepkiye neden oluyor.