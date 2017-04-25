Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi hafta sonunda yapılan ilk başlama vuruşlarıyla birlikte resmen başladı. 7 grupta oynanan toplam 20 karşılaşmada toplam 54 gol kaydedildi. En çok golün 4’üncü grupta atılması göze çarptı. 4. Grup’ta ilk hafta oynanan 3 karşılaşmada 10 gol kaydedildi.

Karadeniz 61 ‘Farklı’ başladı

BTM Ligi’nin en doğusundaki takımları oluşturan 1. Grup’ta Karadeniz 61 fırtınası esti. Karadeniz 61, hem grubunun, hem de ligdeki oynanan karşılaşmalar içerisinde en farklı skoru elde eden takım oldu. Grup’ta Tatlısu Seracılar, Yeni Erenköy/Yeşilköy/Sipahi takımını deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Kumyalı ise Ergazi’yi 2-1 mağlup etti.

Tek gülen Yenişehir oldu

BTM Ligi 2. Grup’ta ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılan tek takım Yenişehir oldu. Yenişehir, Mutlayaka’yı 2-1 mağlup etmenin mutluluğunu yaşadı. Grup’ta Güvercinlik – Civisil/Ötüken mücadelesi 2-2, Yıldırım – Çanakkale mücadelesi ise golsüz sona erdi.

Ev sahibi ekipler kazandı

BTM Ligi 3. Grup’ta ilk hafta evinde oynayan tüm ekipler de kazandı. Boğaziçi, Bahçeli’yi 2-0 mağlup ederken, Geçitkale Görneç’i ve Gönendere Şht. Salih Kulle ise Yarköy’ü 2-1’le geçti. Grupta ilk haftanın lideri Boğaziçi oldu.

En gollü grup oldu

BTM Ligi 4. Grup, 10 golle haftanın en gollü grubu oldu. Grupta sadece Çayönü Akıncılar/Vadili karşısında 2-0 galip gelirken, Pile - Dilekkaya ve İncirli – Dörtyol mücadeleleri 2-2’lik skorla tamamlandı.

Dağyolu/Şirinevler zirveyi aldı

BTM Ligi 5. Grup’ta ilk haftasında kazanan sadece 1 takım oldu. Dağyolu/şirinevler, konuk olduğu komşusu Ağırdağ’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek ilk hafta sonunda zirveye oturdu. Grubun diğer karşılaşmaları olan Dikmen Gücü ile Karaoğlanoğlu maçı 2-2, Pınarbaşı – Yılmazköy maçı ise 0-0 sona erdi.

Gollü haftayı karlı kapatan Gaziköy

BTM Ligi 6. Grup’ta bilindiği üzere diğer gruplardan 1 takım eksik olduğu için bu grupta her hafta 2 maç oynanıyor. Grupta iki maç olmasına rağmen ilk hafta gollü geçti. 2 maçta toplam 8 gol kaydedildi. İlk haftada Gaziköy deplasmanda Alayköy’ü 3-2, Yeniceköy ise Balıkesir’i evinde 2-1 mağlup etti.

Komşular iyi başladı

BTM Ligi’nin en batısında yer alan 7. Grup’ta ise Akçay ve Zümrütköy haftayı 3 puanla kapatan ekipler oldu. Akçay deplasmanda Kalkanlı’yı 2-0 mağlup ederken, Zümrütköy de evinde Serhatköy’ü 3-1 mağlup etti. Aydınköy ile Gayretköy’ün oynadığı diğer karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.





Dikkat çeken detaylar:

Maç sayısı: 20 maç

Gol sayısı: 54 gol

Maç başına gol ortalaması: 2,7

Dikkat çeken takım: Karadeniz 61