BTM’de erken final

Hüseyin ÖZBARIŞCI – Halit DAĞ

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde son 8 takım arasında kalan Çanakkale ve Ortaköy, yarın Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da teknik patronları maç hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verirken, iki teknik adam da maçın çok zor geçeceğini söyledi.

Çelik: “Futbolcularıma güveniyorum”



Ligin 6. Grubu’nda mücadele eden ve grubu lider olarak tamamlayan Ortaköy çekilen kura sonucunda Çanakkale ile eşleşmişti. Ortaköy teknik direktörü Erman Çelik, ligin kendileri için uzun ve yorucu bir süreç olduğunu söyledi. Çelik; “Grubu lider olarak tamamladık ancak şimdi Çanakkale maçına hazırlanıyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor.Ortaköy’ü Birinci Lig’e çıkarmak istiyoruz. Tüm futbolcularımıza sonsuz güveniyor ve inanıyorum. Sezon boyunca her zaman yanımızda olan Başkan ve Yönetim Kurulu’muza teşekkür ediyor,hafta sonu oynanacak maçta tüm Ortaköy taraftarlarını takımlarını desteklemeleri için tribunde görmek istiyorum” dedi.

Ekşici: “Maçımız çok zor geçecek”

Çanakkale teknik direktörü Serkan Ekşici, güçlü bir takımla oynayacaklarını, maçın zorluğunun bilincinde olduğunu söyledi. Ekşici; “Grubumuzda oldukça başarılı bir karne çizdik. Sezon başında sezonu açarken hedefimizi Birinci Lig’e yeniden yükselmek olarak belirlemiştik. günü çok zor bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de hedefi bizimle aynıdır. Bu bakımdan çok zor bir maça çıkacağız. Hedefimiz, önümüzdeki kalan maçları kazanıp, Birinci Lig’e adımızı yazdırmaktır. Son olarak günü oynayacağımız bu zorlu maça taraftarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.