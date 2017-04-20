“Biz de kupalara ambargo koymak istiyoruz”

Eren ŞİŞİK

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 6 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandırarak şampiyon olan Çamlıkspor’da takımın antrenör-oyuncusu Buğra Eryıldız YENİDÜZEN’e şampiyonluk öyküsünü anlattı. Eryıldız, kazanılan şampiyonluğun önemine vurgu yaparak, “Biz de 3-5 yıl kupalara ambargo koymak istiyoruz.”dedi.

Eryıldız: “İlk deneyimimde şampiyonluk yaşamak inanılmaz bir mutluluk”

Kendisinin voleybol kariyerinde en son 2007-2008 yılında Dumlupınar forması ile şampiyonluk yaşadığını kaydeden Buğra Eryıldız, “4 yıl önce de MAGEM ile o sezon lig hariç tüm kupaları toplamıştık. Ligi de o sezon YDÜ almıştı” dedi. İlk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamasının kendisi için inanılmaz bir mutluluk olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, “Bu ortamda şampiyonluğu yaşamak çok özel oldu. Takımda oynayan genç voleybolcuları bu spora özendirmek ayrıca güzel bir duyguydu. Bu şampiyonlukta büyüğünden küçüğüne herkesin katkısı oldu. Benim onlara artım, tecrübelerimi aktarmak oldu” diye konuştu.

“YDÜ gibi bir takımı yenmek kolay olmadı”

Finalde YDÜ gibi uzun yıllardır beraber oynayan bir takımı yenmelerinin önemine vurgu yapan Eryıldız, “Uzun yıllardır beraber oynayan, hocalarının oyun sistemini bilen, bizden tecrübeli ve oturmuş sistemi olan bir takımı yenmek çok kolay değildi. Onlar hep aynı sistemle oynarken, biz her maça farklı bir ilk 6 ile çıktık, bunun yanında farklı pozisyonlarda oyunculara şans verdik. Onlar çalışılmış sistemlerinde oynarken, biz bir sistem arayışı içerisindeydik. Sistemimizi de final serisinde tam anlamıyla oturttuk” dedi.

“Rakip oyuncuların özelliklerini tek tek anlattım”

Rakipleri YDÜ’deki oyuncuları kendisinin çok iyi tanıdığını kaydeden Buğra Eryıldız, “Uzun yıllardır oynadığım için rakibin oyuncularının özelliklerini çok iyi biliyordum. Bunları da oyuncularıma tek tek anlattım. Maçlarda bloklarla duvar ördük, son maçta üzerimizde baskı olmasına ve bana göre çok da iyi oynamamamıza rağmen maçı kazanmasını bildik” dedi. YDÜ’nün de kendilerini tanımaya çalıştığını ancak farklı oynadıkları için bunu başaramadıklarını kaydeden deneyimli oyuncu, “Örneğin Merve Çelebi pasörde oynadı, bu onlar için sürprizdi. Çok da etkili bir oyun sergiledi ve final serisinin kazanılmasında başrol oynadı. Merve’nin orada oynaması hem bloğumuzu yükseltti hem de bize çok sayı aldırdı. Biz bu sene çok iyi bir pasör yarattık” dedi.

“YDÜ’yü yenebileceğimizi o zaman anladık”

Şampiyonluk serüveninde takım olmalarının çok önemli etkisi olduğunun altını çizen Buğra Eryıldız, “Bu olguyu oyunculara aşılamak çok önemliydi. Hiçbir oyuncumun hakkını yiyemem, antrenman kaçırmadılar. Haftada 4 antrenmanla takım maçlara hazırlandı” dedi. Takımının YDÜ’yü yenebileceğini final serisinde anladığını kaydeden deneyimli oyuncu, “Oyuncular kendi hatalarımızla YDÜ’ye yenildiğimizi anladı. Seride yenildiğimiz maçtan sonra takım kendine geldi. Daha sonra takım hırslandı, antrenmanlarda ve bir arada olduğumuz anlarda ‘yeneceğiz’ mantığıyla yolumuza devam ettik. İlk maçı kazandıktan ve özellikle seriyi 2-2’ye getirdikten sonra şampiyon olacağımıza inandık” dedi.

“Kupalara ambargo koymak istiyoruz”

Lig şampiyonluğundan sonra şimdiki hedefin 27 Nisan Perşembe günü oynayacakları Süper Kupa olduğunu kaydeden Buğra Eryıldız, “En büyük hedef Süper Kupa. O kupayı da alıp ligi taçlandırmak istiyoruz. Ancak bunun yanında biz de artık 3-5 yıl kupalara ambargo koymak istiyoruz. Bunu da güzel voleybol oynayarak yapmak istiyoruz.”dedi.

“Bu takım ben oynamadan YDÜ’yü yensin, ertesi gün kenarda dururum”

Kendisinin 1-2 sene daha sahada aktif voleybol oynayacağını kaydeden Buğra Eryıldız,”Oyuncuların bir noktaya geldiklerini gördükten sonra kenarda durmak istiyorum. Zaten bu takım şimdiki YDÜ’yü ben kenardayken yensin, ben ertesi gün oynamam. İnanın bu beni çok daha fazla mutlu eder. Benim emek verdiğim ve çalıştırdığım takımın çıkıp da maç kazanması benim için daha anlamlı.”dedi.

“Voleybol hastası bir takımım var”

Buğra Eryıldız, voleybol hastası bir takımının olduğunu ve takımın başarıya aç olduğunu kaydederken, “Bu başarı grafiğini daha da yukarıya çekmek isteyecekler. Sürekli bir şeyler öğrenmek istemeleri beni mutlu ediyor, antrenmanlara hevesli ve motive geliyorlar.”dedi. Takımın başarısında takım içi huzurun çok önemli olduğunu ifade eden Eryıldız, “Huzur en önemlisi, bu sezon mümkün olduğunca huzursuzluktan kaçındık. İyi bir arkadaşlık ortamında çalıştık.”dedi.

“Çamlık tarihinde bir ilk”

Çamlıkspor’un tarihinde ilk kez Kadınlar Ligi şampiyonu olduğunun altını çizen deneyimli voleybolcu, “Çamlık Yönetim Kurulu, oyuncular, aileler ve Mağusa Belediyesi bizi destekledi. Başarıda onların da katkısı çok büyük.”dedi.