Eren ŞİŞİK

Hentbol Federasyonu’nun bu yıl ilk kez organize ettiği Hentbol Federasyon Kupası’nda şampiyonlar belirlendi. Lig finalinde de karşılaşan ekiplerin karşılaştığı final maçlarında kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) erkeklerde de Esentepe şampiyon oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ilki Yıldız Kızlar’da oynandı. UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)’ni karşı karşıya getiren maçı UKÜ 21-19 kazandı. Bu maçın ardından ise Yıldız Erkekler finali oynandı. Bu sezon Yıldızlar Ligi’nde fırtına gibi esen Esentepe takımı, YDÜ’yü lig finalinde de olduğu gibi mağlup ederek Federasyon Kupası’nı da müzesine götürerek duble yaptı. Esentepe üstün oynadığı karşılaşmayı 24-21 kazanarak Federasyon Kupası’nı müzesine götürdü.

Anlamlı gösteri maçı

Hentbol Federasyonu finallerde artık bir gelenek haline gelen farkındalık maçlarına bir yenisini daha ekledi. KKTCELL tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları bu kez tekerlekli sandalye üzerinde hentbol oynadı. Keyifli görüntülere sahne olan karşılaşmada tekerlekli sandalye oyuncularının rakibi hentbol hakemleri oldu.