Basketbolda son viraj

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun artık son virajına girildi. Play –off maçları 16 Nisan Pazartesi akşamı başlıyor. Yarı final ve final serileri sonunda şampiyonun belli olacağı ligde Play-off maçlarının çekişmeli geçmesi bekleniyor.

3 devrenin sonunda YDÜ liderliği

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi'nde Aralık ayında başlayan ve 3 devreden oluşan ligi Yakın Doğu Üniversitesi lider olarak tamamladı. İlk 4 takımın oynadığı Play - off maçlarını Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Mapfree ve Koopspor oynamaya hak kazandı.

Karşılaşmalar nefes kesecek

16 Nisan Pazartesi akşamı başlayacak olan Play – off yarı final karşılaşmaları büyük heyecana sahne olacak. Yarı finalde ligi lider bitiren Yakın Doğu Üniversitesi ile 4’üncü bitiren Mapfree, 2’nci ligi bitiren Lefke Avrupa Üniversitesi ile 3’üncü sırada ligi tamamlayan Koopspor kaşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalar sonrasında serilerde 3’ü bulan takım final vizesini alacak.

Koopspor ve YDÜ moralli başlayacak

Koopspor ve YDÜ yarı final serisine rakiplerine göre daha moralli başlayacak. Koopspor, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta oynanan Federasyon Kupası’nın sahibi olmuştu. YDÜ ise, geçtiğimiz yılın sonunda başlayan ve 3 devre usulüyle oynanan ligi lider tamamlamıştı.