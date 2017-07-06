Basketbolcular barış için kaynaştı

Sürdürülebilir barışa ulaşmak gençlerin spor yönünden kaynaşmasını sağlayan sivil toplum örgütü PeacePlayers, bu yıl da basketbol kampı gerçekleştirdi. 3 Temmuz’da başlayan ve bu yıl ilk kez adanın kuzeyinde, gerçekleştirilen basketbol kampı yarın sona erecek. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin yanı sıra, program ortağı Kuzey İrlanda, Orta Doğu ve Güney Afrika’dan PeacePlayer katılımcıları da kampta yer alıyor. Yerel ve uluslararası basketbol antrenörlerinin yanı sıra, Mizzou Kadın Basketbol Takımı eski yıldızı olan Evan Unrau da kampta yer alarak gençlere antrenörlük yapıyor. Evan Unrau, gençlerle profesyonel basketbol becerilerinin yanı sıra değerli hayat becerileri hakkında da bilgiler paylaşıyor.

Unrau: “Çalışmada yer almaktan gurur duyuyorum”

Kampa ilişkin düşünceleri sorulan Unrau, “gençleri bir araya getirmek için basketbolu olumlu bir araç olarak kullanan PeacePlayers-Kıbrıs’ın çalışmalarında yer almaktan gurur duyuyorum” dedi.

Calıbalık: “Bu aktivite, barış için güçlü bir ortam yaratmaktadır”

PeacePlayers-Kıbrıs Müdürü Jale Canlıbalık Oyuncu ise kampa ilişkin yaptığı açıklamada, “çatışmalar nedeniyle bölünmüş farklı toplumlardan çocuklar bir araya geldiğinde, bizi ayıran şeylerin bizi bir araya getirebileceğini de görebiliyorlar. Spor olumlu bir uzlaşı aracı olarak kullanıldığında, barış için daha güçlü bir ortam yaratmaya katkı sağlayacak ve gelecekteki toplumlarımız için de uzlaşı zemini yaratmış olacaktır” dedi.

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI



ARTER



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kamp çalışmasının ülkemizdeki gençlerin farklı ülkelerden gençlerle bir araya gelmesi ve barış mesajı verilmesi anlamında önemli olduğunu, belediye olarak organizasyona destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.



Arter, Büyükelçisi Kathleen Doherty’ye de Mağusa’da yapılan etkinliği desteklediği için teşekkür etti.



DOHERTY



ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty de konuşmasında, PeacePlayers-Kıbrıs örgütünün gençlerin bir araya gelmesi, sporu sevmesi ve eğitimi konusunda uluslararası çaba gösteren önemli örgütlerden biri olduğunu ifade ederek, kendilerini Mağusa’da ağırladığı ve organizasyona verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.





PeacePlayers-Kıbrıs, Yeniboğaziçi’nde 3 Temmuz’da başlayan ve 8 Temmuz Cumartesi güne kadar sürecek olan geleneksel yaz kampında ilk kez adanın kuzeyinden de misafirlerini ağırlıyor.



Genç Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum basketbol oyuncularının yanı sıra; program ortağı Kuzey İrlanda, Orta Doğu ve Güney Afrika’dan PeacePlayer katılımcıları da kampta yer alıyor.



Sekiz farklı bölgelerarası toplumu temsil eden toplam 80 katılımcı; basketbol antrenmanı, sınıf eğitimleri ve farklı kültürel eğitim aktiviteleriyle yeni deneyimler ediniyor.

