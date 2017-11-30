Baf Ülkü Yurdu’nda keyifler yerinde

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, hafta sonu oynayacağı Merit Alsancak Yeşilova maçının hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Ligde son olarak geçen hafta GAÜ Çetinkaya’yı mağlup eden Baf Ülkü Yurdu’nda yüzler gülüyor. Teknik direktör Kemal Yürekli, Yeşilova’nın çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ve maçın kolay geçmeyeceğini söyledi.

Yürekli: “İyi bir galibiyet alarak, güzel yerlere tırmanmayı başardık”

Baf Ülkü Yurdu teknik patronu Kemal Yürekli, geçtiğimiz hafta sonunda Üner Berkalp Stadı’nda konuk ettikleri ve 2-1 galibiyetle ayrıldıkları GAÜ Çetinkaya maçı hakkında, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Son haftalarda yakaladıkları çıkışa dikkat çeken genç teknik adam, bu çıkışla birlikte ligde arzuladıkları yerlere tırmandıklarını ifade etti.

“Daha henüz bir başarı yakalamış değiliz”

Kemal Yürekli, maçları tek tek düşündüklerini ve henüz bir başarı elde etmediklerinin altını çizdi. Yürekli; “Şu ana kadar 4 maç kazandık. Bu bir başarı sayılmaz. Eğer başarılı bir sezon geçirmek istiyorsak, maçları tek tek düşünmek zorundayız. Bu bakımdan da şımarmak gerekmiyor. Eğer aldanıp da şımarırsak, bu takıma olumsuz yönde yansır ve doğal olarak alınan sonuçlar kötü olur. Bu bakımdan biz her rakibimizi ciddiye alarak çalışıyoruz ve hafta sonunda da rakibimizin karşısında o şekilde çıkıyoruz.Takımımızın morali gayet yerinde” dedi.

“Yeşilova’nın kadrosu çok kaliteli”

Ülkü Yurdu teknik patronu Yürekli; “Ligin 11’inci haftasında zor bir maça daha çıkacağız. Rakibimize önem gösteriyoruz. Yeşilova’nın karnesine baktığınız zaman ligde şu ana kadar bir kez mağlubiyet aldılar. Onlar da son haftaların çıkışta bir ekibi. Bu bilinçle sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Bu maçı da kazanıp, yerimizi daha sağlamlaştırmak istiyoruz. Çalışmalarımız, gayet güzel ve keyifli geçiyor. Genç oyuncumuz Hüseyin Topaloğluları ve tecrübeli oyuncumuz Hamis’in hafif sakatlıkları var. Oynayıp, oynamayacağı maç gününe kadar netlik kazanacak. Rakibimize saygı duyuyoruz, umarım centilmence geçen bir maç olur” şeklinde görüş bildirdi.