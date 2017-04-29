Atletizmin şampiyonları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar ve Liseli Gençler Atletizm Finalleri tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün süren yarışlar sonunda yıldız kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu, yıldız ve genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji ile genç kızlarda Namık Kemal Lisesi şampiyon olma başarısı gösterdi.

Son gün rekorları

Finallerde üç tane yeni Liseler KKTC Okuk Sporları Rekoru kırıldı. İlk gün YDK sporcusu Kubilay Tok’un 110 metre engelli branşında kırdığı rekorun ardından dün YDK İsveç Bayrak takımı da rekora imza attı. Turan Cenk, Kubilay Tok, Osman Sadetoğlu ve Mustafa Yorulmaz’dan oluşan takım 2:03.14’lük derecesi ile yeni Okul Sporları Rekoru’nun sahibi oldu. Kurtuluş Lisesi’nden Mihai Yılmaz ise disk atma branşında 45.52’lik derecesi ile rekor kıran bir diğer isim oldu. Ferdi dereceler ve takımsal sıralamalar şöyle:

YILDIZ KIZLAR

100 Metre

1. Petek Öztürk (Levent Kolej) 13.05

2. Şerife Akkuş (ŞTO) 13.33

3. Melda Akbayır (Future Amerikan Kolej) 13.87

300 Metre

1. Selvihan Dural (GAK) 44.35

2. Şerife Akkuş (ŞTO) 45.63

3. Hatice Yorulmaz (G/Yurt TMK) 45.84

1500 Metre

1. Asya Koçak (Canbulat ÖO) 5:20.93

2. Ceren Rüstemoğlu (ŞTO) 5:39.25

3. Yağmur Bozoğlan (Future Amerikan Kolej) 5:45.74

100 Metre Engelli

1. Selvihan Dural (GAK) 17.18

2. Nuray Tok (ŞTO) 18.07

3. Yaren Bilgin (Future Amerikan Kolej) 18.39

Yüksek Atlama

1. Daniela Çıkıkcıoğlu (ŞTO) 1.43

2. Ayben Arapoğlu (GAK) 1.43

3. Buğçe Gazi (Levent Kolej) 1.40

Gülle Atma

1. Dudu Hidayet (YDK) 9.33

2. Tuğbanur Turna (G/Yurt TMK) 8.71

3. Ayşegül Karadağ (Levent Kolej) 8.35

4x100 Metre Bayrak

1. Nuray Tok-Ceren Rüstemoğlu-Daniela Çıkıkcıoğlu-Şerife Akkuş (ŞTO) 0:53.29

2. Suzan Su Çırakoğlu-Ayben Arapoğluanastasia Gukovskaya-Selvihan Dural (GAK) 0:54.64

3. Ceren Alicik-Ayşegül Karadağ –Şayan Pehlivan-Petek Öztürk (Levent Kolej) 0:55.45

800 Metre

1. Asya Koçak (Canbulat ÖO) 2:33.89

2. Ceren Rüstemoğlu (ŞTO) 2:40.84

3. Hatice Kübra Gezer (Bekirpaşa L) 2:47.23

Uzun Atlama

1. Petek Öztürk (Levent Kolej) 4.83

2. Ayben Arapoğlu (GAK) 4.81

3. Daniela Çıkıkcıoğlu (ŞTO) 4.67

Cirit Atma

1. Esmanur Çetin (Future Amerikan Kolej) 26.17

2. Anastasia Gukovskaya (GAK) 22.93

3. Melek Tilki (Bekirpaşa L) 22.29

YILDIZ ERKEKLER

100 Metre

1. Can Sakallı (YDK) 11.75

2. Kemal Çayanoğlu (ŞTO) 11.97

3. Kaya Bulduk (Anafartalar L) 12.35

100 Metre Engelli

1. Orazgeldi Dolkanov (YDK) 16.16

2. Ramadan Üneralp (Oğuz Veli Ort) 18.02

3. Haluk B. Çakar (Çanakkale Ortaokulu) 17.57

300 Metre

1. Can Sakallı (YDK) 39.60

2. Kemal Çayanoğlu (ŞTO) 40.21

3. Kaya Bulduk (Anafartalar L) 41.13

800 Metre

1. Hasan Karabina (Anafartalar L) 2:18.75

2. Yasin Kılıç (Şht. Hüseyin Ruso) 2:23.09

3. Tamay G. Fenercioğlu (Çanakkale Ortaokulu) 2:27.45

4x100 Metre

1. Can Sakallı-Orazgeldi Dolkanov-Arda Gezer-Hasan Çakır (YDK) 0:48.60

2. Kemal Çayanoğlu-Hasan Ağaç-Ahmet Gülbeş-Nevzat Cankan Çayan (ŞTO) 0:49.93

3. Kaya Bulduk-Serhat Bostancı-Halit Dönmez-Hasan Karabina (Anafartalar) 0:50.44

2000 Metre

1. Orazgeldi Dolkanov (YDK) 7:01.50

2. İlyas Bucak (Oğuz Veli Ortaokulu) 7:06.65

3. Doğukan Gören (Çanakkale Ortaokulu) 7:08.68

Yüksek Atlama

1. Mustafa Özerenler (BTMK) 1.55

2. Maxim Ten (Oğuz Veli Ortaokulu) 1.52

3. Haluk B. Çakar (Çanakkale Ortaokulu) 1.49

Uzun Atlama

1. Ahmet Gülbeş (ŞTO) 5.32

2. İsmail Arcan (Erenköy Lisesi) 5.23

3. Lilian Cuibeica (Şht. Zeka Ç. Ortaokulu) 5.18

Gülle Atma

1. Berkan Akgüç (Çanakkale Ortaokulu) 11.50

2. Erol Korkmaz (Erenköy Lisesi) 11.37

3. Hamit Sancar (Oğuz Veli Ortaokulu) 10.55

Cirit Atma

1. Ergün Utkan Poyraz (YDK) 30.00

2. Abdurahman Sevindik (Çanakkale Ortaokulu) 29.81

3. Nevzat Cankan Çayan (ŞTO) 29.52

GENÇ KIZLAR

100 Metre

1. Sefa Nur Şahin (NKL) 13.29

2. İlayda Beşir (Kurtuluş Lisesi) 13.63

3. Suay Bedeoğlu (YDK) 14.05

400 Metre

1. Ayça Sağaltıcı (NKL) 1:07.99

2. Demet Çakır (YDK) 1:08.14

3. Aysel Ayhun (Kurtuluş Lisesi) 1:15.54

1500 Metre

1. Nezihat Doygunel (YDK) 5:48.72

2. Beyza Celme (NKL) 5:49.24

3. Dilek Altuntaş (GAK) 6:05.54

100 Metre Engelli

1. Narin Sevim (NKL) 15.92

2. Zeynep Süngü (GAK) 16.58

3. Ayten Yavuz (YDK) 18.32

Sırıkla Atlama

1. Ayten Yavuz (YDK) 2.20

2. Altan Büyükoğlu (Kurtuluş Lisesi) 2.10

3. Enise Kaya (NKL) 2.00

Üç Adım Atlama

1. Buse Savaşkan (Kurtuluş Lisesi) 10.94

2. Deniz Süngü (19 Mayıs TMK) 10.73

3. Meryem Temiz (NKL) 9.78

Gülle Atma

1. Selma Neşe (YDK) 11.01

2. Büşra Yıldız (LTL) 11.00

3. Merve Çubuk (NKL) 10.98

200 Metre

1. Ayça Sağaltıcı (NKL) 27.44

2. Selma Neşe (YDK) 28.19

3. İlayda Beşir (Kurtuluş Lisesi) 28.81

800 Metre

1. Nezihat Doygunel (YDK) 2:45.20

2. Cennet Fidan (NKL) 2:48.50

3. Dilek Altuntaş (GAK) 2:52.09

300 Metre Engelli

1. Narin Sevim (NKL) 0:49.74

2. Bilin Akgürgen (Kurtuluş Lisesi) 0:53.81

3. Demet Çakır (YDK) 0:54.36

Uzun Atlama

1. Deniz Süngü (19 Mayıs TMK) 4.81

2. Zeynep Süngü (GAK) 4.78

3. Sefa Nur Şahin (NKL) 4.76

Yüksek Atlama

1. Buse Savaşkan (Kurtuluş Lisesi) 1.60

2. Meryem Temiz (NKL) 1.45

3. Majabless Misengabu (YDK) 1.40

Cirit Atma

1. Enise Kaya (NKL) 33.49

2. Gizem Armutlu (GAK) 32.17

3. Semray Topal (YDK) 26.37

Disk Atma

1. Dilan Laçin (NKL) 26.90

2. Büşra Yıldız (LTL) 26.45

3. Kıymet Güçlüsoy (GAK) 23.32

İsveç Bayrak

1. Meryem Temiz-Sefa Nur Şahin-Narin Sevim-Ayça Sağaltıcı (NKL) 2:33.75

2. Buse Gezici-İlayda Beşir-Bilin Akgürgen-Buse Savaşkan (Kurtuluş Lisesi) 2:38.10

3. Ayten-Selma Neşe-Nezihat-Demet Çakır (YDK) 2:44.18

GENÇ ERKEKLER

100 Metre

1. Turan Cenk (YDK) 11.21

2. Saffet Özmenek (GAK) 11.27

3. Metin Serdar (Kurtuluş Lisesi) 11.45

110 Metre Engelli

1. Kubilay Tok (YDK)14.71 (Rekor)

2. Erşen Ünverdi (Kurtuluş Lisesi) 18.10

3. Sebahattin Yeşilyüz (Lapta Yavuzlar Lisesi) 18.41

200 Metre

1. Turan Cenk (YDK) 23.39

2. Metin Serdar (Kurtuluş Lisesi) 23.83

3. Emre Nazik (GAK) 23.92

400 Metre

1. Osman Sadetoğlu (YDK) 0:53.68

2. Çağdaş Birşan (Dr. Fazıl Küçük EML) 0:55.11

3. Mehmet Tekin (Lapta Yavuzlar Lisesi) 0:55.40

1500 Metre

1. Mustafa Coşkun Gökalp (Bekirpaşa Lisesi) 4:53.42

2. Yiğit Taşkın (AML) 4:55.83

3. Mert Çelik (Lapta Yavuzlar Lisesi) 5:00.20

Yüksek Atlama

1. Boran Arif Yıkıcı (Erenköy Lisesi) 1.82

2. Azat Etkü (YDK) 1.82

3. Mehmet Salih Tekyıl (GAK) 1.76

Uzun Atlama

1. Mustafa Yorulmaz (YDK) 6.46

2. Selçuk Emre Yerdelen (Dr. Fazıl Küçük EML) 5.91

3. Ahmet Şanverdi (LTL) 5.89

Gülle Atma

1. Mihai Mustafa (Kurtuluş Lisesi) 13.59 60

2. Mustafa Engür (LTL) 13.08

3. Aydın Köse (Karpaz Meslek Lisesi) 12.08

3000 Metre

1. Serdal Sümer (LGL) 10:37.57

2. Salih Dağlar Eslek (BEAL) 10:40.62

3. Ali Rüşlü (GAK) 10:42.33

Sırıkla Atlama

1. Hasan Sadrazan Avkat (YDK) 2.80

2. Joe Engin Özdemli (Kurtuluş Lisesi) 2.60

3. Kyslo Sherbakov (LTL) 2.40

800 Metre

1. Osman Sadetoğlu (YDK) 2:08.93

2. Mehmet Yıldırım (Erenköy Lisesi) 2:11.78

3. Melih Denizci (Kurtuluş Lisesi) 2:13.44

Üç Adım Atlama

1. Mustafa Yorulmaz (YDK) 13.58

2. Selçuk Emre Yerdelen (Dr. Fazıl Küçük EML) 12.77

3. Ahmet Şanverdi (LTL) 12.22

İsveç Bayrak

1. Turan Cenk-Kubilay Tok-Osman Sadetoğlu-Mustafa Yorulmaz (YDK) 2:03.14 (Rekor)

2. Mustafa Yıkıcı-Oran-Ahmet-Paygam Jan Hemraye (LTL) 2:11.57 56

3. Erşen Ünverdi-Metin Serdar-Mustafa-Berli (Kurtuluş Lisesi) 2:12.50

Disk Atma

1. Mihai Mustafa (Kurtuluş Lisesi) 45.52 (Rekor)

2. Oğuzcan Doğdu (Erenköy Lisesi) 33.34

3. Semih Arıgan (GAK) 33.19

Cirit Atma

1. Alp Kardeş (YDK) 48.57

2. Aydın Köse (Karpaz Meslek Lisesi) 47.37

3. Samet Gökalp (Dr. Fazıl Küçük EML) 46.16

300 Metre Engelli

1. Kubilay Tok (YDK) 0:40.09

2. Çağdaş Birşan (Dr. Fazıl Küçük EML) 0:45.04

3. Mete Çelik (LYL) 0:45.73

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TAKIMSAL SIRALAMA

Yıldız Kızlar

1. Şht. Turgut Ortaokulu (467 Puan)

2. Girne Amerikan Koleji (465 Puan)

3. Future Amerikan Kolej (400 Puan)

Yıldız Erkekler

1. Yakın Doğu Koleji (434 Puan)

2. Şht. Turgut Ortaokulu (381 Puan)

3. Anafartalar Lisesi (Orta Bölümü) (377 Puan)

Genç Kızlar

1. Namık Kemal Lisesi (565 Puan)

2. Yakın Doğu Koleji (454 Puan)

3. Kurtuluş Lisesi (453 Puan)

Genç Erkekler

1. Yakın Doğu Koleji (790 Puan)

2. Kurtuluş Lisesi (628 Puan)

3. Dr. Fazıl Küçük EML (572 Puan)