Akdoğan'da stat gerilimi

Başbakanlık 18 Eylül 2019 tarihli kararı ile; Akdoğan Belediyesi ile Başbakanlık arasında 29 Aralık 2015 tarihinde Akdoğan Özgürlük Stadı’nın sportif amaçlı kullanılması ve idamesini sağlamak amacı ile imzalanan protokolü feshetti. Başbakanlık kararında “İlgili tesisin bakım ve onarım çalışmalarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir” denilirken Akdoğan Belediye Başkanı bu duruma tepki gösterdi. Yaşanan gelişme sonrası Akdoğan halkı stadın önünde eylem yaparak sözleşmenin feshedilmesini protesto etti, 2015 yılından beri sahaya sahip çıkarak bakımını ve idamesini üstlenen Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de duruma tepki gösterdi, sahanın kendi döneminde daha bakımlığı olduğunu kaydetti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Başbakanlık, Akdoğan Belediyesi ile 29 Aralık 2015 tarihinde Akdoğan Özgürlük Stadı’nın sportif amaçlı kullanılması ve idamesini sağlamak için imzalanan protokolü tek taraflı olarak feshetti. Fesih gerekçesi olarak protokole uyulmaması belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası Akdoğan halkı stadın önünde eylem yaparak sözleşmenin feshedilmesini protesto etti, 2015 yılından beri sahaya sahip çıkarak bakımını ve idamesini üstlenen Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de duruma tepki gösterdi.

Latif: “Gün sahana, çocuklarınızın ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkma günüdür”

Akdoğan Belediye Bakanı Ahmet Latif yaptığı açıklama ile stadın Başbakanlık tarafından bakımının yapıldığı dönem ile belediyenin bakım yaptığı dönemin fotoğraflarına işaret ederek, “Takdir halkındır... Sahasına sahip çıkmak isteyen duyarlı tüm vatandaşları Akdoğan Özgürlük Stadyumuna polis zoruyla alınmak istenmesine tepki koymak adına oraya bekliyorum... Gün sahana, çocuklarınızın ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak günüdür...” ifadelerini kullandı ve bölge halkına stada sahip çıkma çağrısında bulundu.