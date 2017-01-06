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Ahmet Zaifoğlu yol ayrımında

Ahmet Zaifoğlu yol ayrımında

Küçük Kaymaklı’nın tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Zaifoğlu Kaymaklı ile yollarını ayırıyor

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Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı forması giyen tercübeli savunma oyuncusu Ahmet Zaifoğlu Kaymaklı ile yollarını ayırıyor. Sefansın her bölgesinde görev yapan ve mücadeleci yapısı ile bilinen Zaifoğlu, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Zaifoğlu'na Süper ve Birinci Lig ekiplerinden tekliflerin geldiği ve bu kulüplerin önümüzdeki günlerde Küçük Kaymaklı yönetimi ile temasa geçeceği bilgisi alındı.

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