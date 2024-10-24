Zahie Helin Ressur cinayetinde karar günü

Serap ŞAHİN

İskele’de 2023 yılının Ocak ayında 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ hakkındaki karar bugün açıklanıyor.

Karar duruşması gerçekleşecek İskele Kaza Mahkemesi’nde polis yoğun güvenlik önlemi aldı, katılımcıların çantaları arandı.

İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanan bazı siyasi parti ve örgüt temsilcileri de mahkemeyi yakından takip ediyor.

İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, "Kaza da kader de değil cinayet", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", " 'Aşk' değil, çocuk cinayeti", "Susmuyoruz, korkmuyoruz" gibi pankartlar tuttu.