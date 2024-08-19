Yurttaşlar "özerk bir KIB-TEK" için Teknecik önünde
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) çağrısı üzerine çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika, Teknecik Elektrik Santrali önünde toplandı.
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) çağrısı üzerine çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika, Teknecik Elektrik Santrali önünde toplandı.
"Bildiklerinize, kendi gözlerinizle tanıklık edin" diyen sendika, özerk bir KIB-TEK talep ediyor...
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