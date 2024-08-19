Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yurttaşlar "özerk bir KIB-TEK" için Teknecik önünde
Yurttaşlar "özerk bir KIB-TEK" için Teknecik önünde

Yurttaşlar "özerk bir KIB-TEK" için Teknecik önünde

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) çağrısı üzerine çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika, Teknecik Elektrik Santrali önünde toplandı.

A+A-

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) çağrısı üzerine çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika, Teknecik Elektrik Santrali önünde toplandı.

"Bildiklerinize, kendi gözlerinizle tanıklık edin" diyen sendika, özerk bir KIB-TEK talep ediyor...

Bu haber toplam 316 defa okunmuştur