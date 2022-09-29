Yurttaşlar 'külliye'ye karşı izlenecek yol haritasını tartışıyor

'Külliye' projesine nasıl "dur" denebileceğini konuşmak için, ülkedeki sol partilerin ortak çağrısıyla organize edilen "halk toplantısı" Lefkoşa'daki Kızılbaş Parkı'nda başladı.



Moderatörlüğünü Derya Beyatlı ve Gülden Karakaya'nın üstlendiği toplantıda, halkın görüşleri dinlenecek ve öneriler toplanacak.



Toplanan önerileri önce örgütler kendi içlerinde değerlendirecek, ardından da toplantı çağrısı yapan tüm siyasi partiler bir araya gelerek söz konusu önerileri birlikte değerlendirip, izlenecek yol haritasını açıklayacak.



Toplantı çağrısında bulunan sol partiler şöyle: