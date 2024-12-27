Yurttaş, dayatmalara karşı bir kez daha Meclis önünde

UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, 33 sendikanın genel greve gitmesine neden olan Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere, çalışanlarının grevde olmasına rağmen Meclis komitesini toplantıya çağırması, sendikaları bir kez daha sokağa döktü.

Binlerce yurttaş, bir kez daha Meclis önünde toplandı, "hükümet istifa" sloganları atmaya başladı.

Söz konusu komite toplantısında 'ivedi' şekilde tasarıyı görüşmek isteyen hükümet, grev ve eylemlilik sürecindeki sendikaları da toplantıya davet etti.

Söz konusu gelişme, hükümetin grev yasağına başvurabileceği yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Ancak sendikalar, yasağa rağmen geri adım atılmayacağını duyurmuştu. 33 sendika, toplumun alım gücünü daha da eritmeyi amaçlayan hayat pahalılığındaki sistemindeki değişiklik girişimine karşı süresiz grev ve eylemlilik kararı almış durumda.

Sendikalar, tasarının geri çekileceği güne kadar grev ve eylemlilik kararını sürdürmeyi planlıyor.

Sendikalar, hükümetin; izaz ikram, külliye ve benzeri bütçeleri yüzde 200'ün üzerinde artırıp, "tasarruf" adı altında gözünü vatandaşın cebine dikmesine tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sendikalarla görüşen Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova, "taleplerinizi düşüneceğiz" dedikten bir gün sonra tasarıyı 'ivedi' şekilde komiteye göndermişti.

Eylem alanına yansıyan bilgilere göre UBP - YDP - DP Hükümeti, grevdeki Meclis çalışmalarına grev yasağı koymayı deneyecek. Bu kapsamda eylemciler, "Meclis çalışanı emekçilere destek" için Meclis önündeki mücadeleyi yükseltme kararı aldı.

Başkanlar bekliyor, hükümet kayıp!

Sendika başkan ve yöneticilerini mecliste görüşmeye çağıran hükümet yetkilileri kayıplara karıştı. “45 dakikadır burada bekliyoruz” diyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan hükümetin tavrının saygısızlık olduğunu söyledi. Meclis Mavi Salon’da bekleyen sendika başkanları “Muhatap yok, biz de burayı terk etmiyoruz” dedi. Kısa bir açıklama yapan Bengihan “Limanlar ve mecliste grev yasayı koyacaklarını duyduk” diye konuştu.

“Sendika başkanları dışarıya çıkarılsın, taviz yok”

Sendika başkanlarının bekleyişi sürerken hükümetin tavrında bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Ünal Üstel'in yakın çevresine “Sendika başkanları dışarıya çıkarılsın, taviz yok” dediği iddia ediliyor. Hükümetin diyalog ve uzlaşıdan uzak tavrının gerginliğe neden olacağı uyarıları yapılıyor