SOKAKTA SES VAR: "Yurdumuza sahip çıkıyoruz"

Bu Memleket Bizim Platformu bugün, “Yurduma Sahip Çıkıyorum” sloganıyla eylem ve miting yapıyor.

Eski Peyak-Belça önünde toplanmaya başlayan kalabalık buradan İnönü Meydanı’na yürüyor.

Eylemde 'Bu Memleket Bizim, Hatırlatalım', 'İlla da Adalet', 'Yurdumuza Sahip Çıkıyoruz', 'Özelleştirmeye Hayır', 'İsyanımız Fetihçi Zihniyete' pankartları açıldı.

Kalabalık 'İrade halktadır sarayda değil', 'Birlik mücadele dayanışma' ve 'Kıbrıs'ta barış engellenemez' sloganları atmaya başladı.

Yüzlerce kişi sokakta, 'ses yükseltiyor'...

Yaşanan son siyasi ve ekonomik gelişmeleri protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem ve mitingde demokrasi eksikliğinden ekonomideki çöküşe, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden dış müdahalelere birçok konunun protesto ediliyor.

Ülkenin bir çıkmaza sürüklendiğini ve buna verilecek en iyi cevabın ‘sokağa çıkmak’ olduğunu vurgulayan yüzlerce kişi, ses yükseltiyor’.

Bu Memleket Bizim Platformu adına konuşma yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan konuşmasını 'yurdumuzun için geleceği için gailesi olan, halkının refahı için mücadele eden gerçek yurtseverler, hoşgeldiniz' diyerek açtı.

Bengihan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada yaptığımız kıvılcım bir başlangıç olacaktır. Son bir yıl içinde ülkenin içine düşürüldüğü durum kaostur. Ülkemiz antidemokratik kararnamelerle yönetilmektedir. Anayasa ayaklar altına alınmıştır. Halkımızın bir yılını çalan UBP kurultayı sürecinde yaşananlar demokrasimiz için kara bir lekedir. Irademizin ayaklar altında alınmasına karşı kendi kendimizi yönetme hakkımıza sahip çıkmak ve ülkemizdeki demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. Uzun süredir ülkemizi yönetenler kendi çıkarları için adımlar atmıştır. Yıllardır uygulanan vatandaşlık ve ekonomi politikaları ile Kıbrıslı Türkler yok olma durumuna getirilmiştir. Bu ülkede var olma, irademize sahip çıkma ve sesimizi yükseltme adına buradayız. Halkın alım gücü düşmüş, asgari ücrete yapılan zam anlamını yitirmiştir. Her gün yapılan zamlarla halkımız açlığa terkedilmiştir. Bizler bu fanusu kırıp dünyalı olmak istiyoruz. Bunun yolu Kıbrıs sorununun çözümüdür. Kendi kendimize üretebilmek ve sonsuza kadar bu topraklarda var olabilmek için buradayız. Irademize sahip çıkmak için, eşitlik için, insanca yaşamak için, yok olmamak için, geleceğimiz için, göç etmemek için ve yurdumuza sahip çıkmak için buradayız. Bu memleket bizim, biz yönetelim"

Konuşmanın ardından "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganları atıldı