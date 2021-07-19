Yoğun bakımdaki hasta sayısı 6’ya yükseldi

Covid- 19’a bağlı yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6’ya yükseldi.

Acil Durum Hastanesi’nde tedavisi devam eden yoğun bakımdaki üç kişiye, dün akşamdan bu yana üç kişi daha eklendiği, sayının 6’ya çıktığı öğrenildi.

Pandemi Hastanesi hekimlerinden edinilen bilgiye göre yoğun bakımda yatan hasta sayısı bir anda 6’ya çıktı. Sağlık Bakanlığı bu yönde henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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