YKY, Gündem Kıbrıs'a uyarı cezası verdi

Yayın Yüksek Kurulu, son toplantısında yasa ihlalinde bulunan Gündem Kıbrıs’a uyarı cezası verilmesi kararı alırken, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na platform işletmeciliği lisansı verilmesini onayladı

YYK, Gündem Kıbrıs’a uyarı cezası verdi, BRT’nin platform işletmeciliği lisansını onayladı

YYK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yayın Yüksek Kurulu, 29 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği son toplantısında bazı kararlar aldı.

Kurul, Gündem Kıbrıs WEB TV’de 27 Eylül tarihinde yayınlanan ‘Çiğdem Aydın’la Günaydın’ isimli programda kullanılan ifadelerle ilgili olarak, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasası’nın 5’inci maddesinin 21’inci fıkrasında yer alan “Kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamak” kuralının ihlal edilmesi nedeniyle bu kuruluşa uyarı cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yayın Yüksek Kurulu, son toplantısında ayrıca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun platform işletmeciliği başvurusunu onaylayarak, lisans verilmesini karara bağladı.