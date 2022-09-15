‘Yerel seçim’ için uzlaşı arayışı uzadı, Meclis henüz toplanamadı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın da katılımıyla bugün saat 11:00’de olağanüstü birleşim yapacağı açıklanan Meclis Genel Kurulu henüz toplanamadı.

Meclis’in bugünkü olağanüstü birleşiminde, kapalı oturumun ardından, Hükümet’in ‘Yerel Seçim tarihi’nin de gündeme getirmeyi planladığı belirtilmişti.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ‘yerel seçim tarihi’ ve ilgili belediye yasalarına ilişkin görüşme gerçekleştirdiği, Genel Kurul’un 14:00 sıralarında toplanacağı elde edilen bilgiler arasında.