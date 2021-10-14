Yerel iflas: Belediyeler eylemde

Çıkmaza giren belediyeler, örgütlü sendikalar öncülüğünde isyan bayrağını çekti, sokağa indi.

Pandemi döneminde iş yükü artan belediyeler, buna karşın “devlet desteğinin düşürülmesi”, “pandemi destek sözünün tutulmaması” ve “yıllardır yerel yönetimle ilgili yasa tasarısı çalışmalarının gündeme alınmaması” nedeniyle eyleme gitti.

Lefke, Mehmetçik, Alsancak ve Lefkoşa belediye başkanları da destek belirtmek için Lefkoşa belediyesi bahçesine geldi.

Belediyelerde örgütlü; Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İş Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası (MTGİS), ekonomik kriz ve Covid-19 salgınının belediyelere “olumsuz” etkilerine dikkat çekmek ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi için hükümetten taleplerde bulunmak üzere bugün eylem yapıyor.

Sendikaların üyelerinin katılımıyla başlayan eylemde, Covid-19 salgınının belediyelere yansıyan olumsuz etkilerinin giderilmesiyle ilgili hükümete taleplerini yineleyecek.

Belediyelerde örgütlü sendikalar ne talep etmişti?

Sendikalar, geçtiğimiz günlerde yapılan ortak basın açıklamasında, taleplerini üç ana başlık altında sıralamıştı:

Belediyeler Değişiklik Yasası, bir an önce çağa ve günün koşullarına uygun bir şekilde Meclis’ten geçirilmelidir. 2010 yılından beri 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası altında çıkarılması gereken “Sınav Tüzüğü” bir an önce hayata geçirilmelidir.

Başbakan Ersan Saner’in, söz verdiği ancak belediyelere verilmeyen Covid Destek Ödeneği ivedi bir şekilde ödenmeli ve belediyelere başta su olmak üzere tüm borçları derhal ödemelidir.

Belediyelerin devlet katkısı ödeneği 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranında 2022 yılındaki devlet katkısına yansıtılmalıdır.”

YEREL İSYAN: 'İş yüklediler, oturup seyrettiler'