Yenierenköy-Yeşilköy yolunda trafik kazası: 1 ölü

Yenierenköy-Yeşilköy anayolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza bir motosikletli ile arabanın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisin açıklaması:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası Saat 21.00 sıralarında, Yeşilköy - Erenköy Anayolu'nun birinci kilometresinde, bir araçla motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."