YENİDÜZEN, Lokmacı'yı denedi: Geçiş mümkün, tek fark ‘ekstra sorular’

Yalnızca KKTC kimliğine sahip olan kişilerin Kıbrıs’ın güneyine geçişlerinin engellendiği yönündeki iddialar üzerine YENİDÜZEN Lokmacı Barikatı’na gitti, geçişleri yerinde gözlemledi.

Adanın güneyine, evlilik yoluyla geçiş sağlayan YENİDÜZEN Haber Müdürü Serap Şahin, Lokmacı Barikatı’ndan güneye geçti. Şahin, rutin uygulamalardan farklı tek olayın, eşinin adı ve doğum tarihinin sorulması olduğunu belirtti.

“Schengen” hazırlığı

YENİDÜZEN’in söz konusu girişimi sırasında, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi "geçişleri düzenleyen kurallarda değişiklik olmadığını” açıklarken, Phlinews’e konuşan bir yetkili ise “Kıbrıs'ın Schengen bölgesine katılım hazırlıklarıyla ilgili bir güncelleme yapıldığını” açıkladı.

Yetkili, "Değişen şey, Kıbrıs Cumhuriyeti veya AB belgelerine sahip Kıbrıslı Türklere, geçişlerini kolaylaştırmak için bunları kullanmaları yönündeki tavsiyedir” dedi.

Öte yandan oolis açıklamasında, yeni uygulamanın, ‘KKTC’ tarafından verilen kimlik kartlarıyla geçiş yapan kişiler için ek bir ‘elde kayıt’ işlemi olduğu belirtildi.

Söz konusu uygulamanın iki gündür sürdüğü, geçiş noktalarındaki tarayıcıların, kimlik kartlarını, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerinde olduğu gibi okuyamamasından dolayı sorunların yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu nedenle yetkililer manuel işlem yapmak zorunda kalıyorlar” denildi.