Yedidalga'daki yangın kontrol altına alındı

Yedidalga'da, bugün saat 12:30 sıralarında çıkan yangın, İtfaiye başta, ilgili kurumlar ve halkın iş birliğiyle kontrol altına alındı.

Polis'ten alınan bilgiye göre, Yedidalga bölgesinin güney kısmında tepelik alanda başlayan yangına, İtfaiye Ekipleri, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve Lefke Belediyesi ekipleri ile bölge halkının müdahalesi sürüyor. Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.

Kaya: "Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi?"

YENİDÜZEN'e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangının 12.30 civarında başladığını ve hemen müdahale edilmesine rağmen kısa sürede büyüdüğünü söyledi. Kaya şunları söyledi: "Yangın 12.30'da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Burada sorulması gereken soru şu: Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi? Yangın bölgesinin deniz kenarı olması helikopterin işini daha da kolaylaştırması gerekirken, helikopter bölgeye 2 buçuk saatte geliyor. Hava rüzgarlıydı, kıldan döndük. Müdahale eden herkese teşekkür ediyorum"