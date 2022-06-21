Yedidalga köyünde korkutan yangın
Yedidalga’da, köy içersisinde çıkan yangın tedirginlik yarattı.
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Lefke İlçesine bağlı Yedidalga’da, köy içersisinde çıkan yangın tedirginlik yarattı.
Yangına itfaiye ekipleri yanı sıra Lefke Belediyesi ve özel iş araçları müdahale ediyor.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide; “Yedidalga köyünde başlayan yangın için harekete geçtik, iş araçlarımızı da bölgeye gönderdik, müdahale ediliyor” dedi.
Fotoğraf: Gadara Medya
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