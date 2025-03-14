Yarım günlük ziyarete 113 bin TL

UBP – YDP – DP Hükümeti, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve heyetinin 5 Ocak’ta Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretin “yemek, taşıma, hediye ve ikramlıkları” için 112 bin 819,54 TL ödedi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre 112 bin 819,54 TL’lik gider, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi’nden karşılandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, 5 Ocak 2025 tarihinde temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve heyetine verilen öğle yemeği, taşıma giderleri, hediyelik eşya ve ikramlıklar gideri toplamı 112.819,54 TL’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi altında yer alan 13-01-04-1-2-1-03-6-1 -02 "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.”