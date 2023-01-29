Yapay kalp nakli olması gereken Yiğit bebek yardımları bekliyor

Kalp yetmezliği olan 1 buçuk yaşındaki Yiğit Necat Akar isimli çocuk için yardım çağrısı yapıldı.

Akar bebeğin ailesi, yapay kalp nakli olması için 600 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu belirterek, 1 milyon TL olan ameliyat masrafının yüzde 40’ı devlet tarafından karşılansa da geriye kalan 600 bin TL'nin aileden talep edildiğini söyledi.

Aileden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 1 ay yoğun bakımda kalan daha sonra Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yardımlarıyla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne ambulans uçakla sevk edilen Yiğit Necat Akar’ın kalbinin kalp cihazıyla çalıştırıldığı ifade edildi.

Kalp cihazına bağlı olarak nefes alabilen Akar bebeğin iyileşebilmesi için üç gün içerisinde “yapay kalp ameliyatı” olması gerektiği bildiriliyor.

Bebeğin babası Yakup Akar’a “0539 109 5400” numaralı telefondan ulaşılabilirken, maddi yardımda bulunmak isteyenler için hesap numarası şöyle:

“TR820006400000112970061806 - Yakup Akar - İş Bankası”