Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Akseki ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akseki'de dumandan etkilenen 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var" dedi.

Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarına havadan müdahale başladı.

Bakan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

"Vatandaşlarımız uyarıları mutlaka dikkate alsınlar"

"Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar." ifadesini kullanan, Bakan Pakdemirli, "Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili, "Vatandaşlarımız uyarıları mutlaka dikkate alsınlar, uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil." dedi.

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Antalya Manavgat'ta büyük yangın