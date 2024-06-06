Yangına havadan müdahale ediliyor

Mersinlik-Tatlısu arasında bugün 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına, havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin yerden müdahalesine ek olarak yangının söndürülmesi için havadan, yangın helikopteriyle de müdahale ediliyor.

Mersinlik’te 2022 yılında çıkan büyük yangında 5 bin 500 dönüm alan yanarak kül olmuş, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangın yağmur yağması sonucu sönmüştü.

Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

"Saat 15.00 sıralarında, Mersinlik – Tatlısu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı"