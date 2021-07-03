4 TEMMUZ PAZAR

Saat 15.00

Yangın kısmen kontrol altında

Kıbrıs'ın güneyinde iki gündür devam eden büyük yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti İtfaiye Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, şu anda aktif cephe bulunmadığı; ancak bölge bölge yeniden alevlenmeler görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yeniden alevlenme olan bölgelerde mücadelenin devam ettiği ve gece olup da sıcaklık düşmedikçe, yangının kontrol altına alınmış sayılamayacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise yeniden açıklama yaparak, şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar aldığını söyledi. Yangının başladığı Arakapa köyünde ise 9 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmaları için Yunanistan’dan iki “Canadair” yangın söndürme uçağı ve 25 personel daha gelerek çalışmalara başladı. İsrail’den gelen iki yangın söndürme uçağı da, her olasılığa karşı hazırda bekletiliyor. (TAK)

Saat 13.15

4 Mısırlı işçi öldü

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Limasol’da başlayan ve devam eden yangının adanın savaştan bu yana karşılaştığı en büyük trajedi olduğunu söyledi.

Limasol ve Larnaka'daki köyleri çevreleyen yangında şimdiye kadar 4 Mısırlı işçi öldü.

Yangının başladığı Cumartesi gününden bu yana çok sayıda insan evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

Toplam 55 kilometrekare alan yandı.

Yangınla ilgili kurulan kriz merkezinde Anastasiades'e brifing verildi, saat 11.00 sıralarında gazetecilere konuşan Anastasiades, yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak yetkililerin öğle saatlerinde olası fırtınalardan endişe duyduklarını söyledi.

Anastasiades, "Bu bir trajedi, savaştan bu yana bundan daha kötü bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

Anastasiades, “kimsenin yalnız bırakılmayacağına” söz verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, evlerini kaybeden işletmeler, fabrikalar ve insanları desteklemek için zarar tespiti yapılacağı duyuruldu.

“Bu, en yıkıcı yangınlardan biri ve insan hayatını kaybetmemek için tüm servisler hemen müdahale etti diyen Anastasiades, yangında dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saat: 09.20

Yangın kontrol altına alınamıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’da başlayan ve Larnaka’ya kadar ilerleyen yangın halen kontrol altına alınamadı.

Odou köyünde 4 Mısırlı’nın kayıp olduğu ve hayatlarından endişe edildiği açıklandı.

Limasol’un Arakapas köyünde başlayan yangını kontrol altına almak için pazar gün doğumuyla birlikte çalışmalar yeniden başladı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın şiddeti artmadan yangınla mücadelede mümkün olduğu kadar çok yer kazanmak için Larnaka ve Limasol'un dağlık bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adanın güneyindeki yangına şu anda 11 itfaiye uçağı ve helikopteri müdahale ediyor.

Öğle saatlerinde saat 14.00 sıralarında İsrail’den 2 ve bir Yunanistan’dan 1 yangın söndürme uçağı daha bekleniyor.

10 köydeki ev ve mülklere ek olarak 55 kilometrekarelik yabani bitki örtüsünün tümüyle yandığı açıklandı.

Kıbrıs Orman Bakanlığı, bunun belki de Kıbrıs tarihinde bugüne kadarki en büyük yangın olduğunu tahmin ediyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki imkanlar yanısıra Yunanistan’dan gelen uçaklar da yangına müdahale ediyor, ayrıca İsrail ve İtalya’dan da yangın helikopteri bekleniyor.

İtfaiye sözcüsü Andrea Ketti'ye göre, "operasyonlar gece boyunca sürdü. Alevler sabaha kadar dinmedi.

Yangın sonucu Eptagonia, Akapnos, Oras, Melini, Sykopetra, Odos, Agioi Vavatsinia köyleri boşaltıldı.

1 kişi tutuklandı

Polis, yangınla ilgili olarak 67 yaşındaki bir adamı tutukladıklarını açıkladı.

Tutuklanan kişinin yangın başladığı sırada anız yakılırken görüldüğü yönündeki ihbarlar üzerine sorgulandığı öğrenildi.

Tatar’dan yardım talebi

Öte yandan Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaparak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Tatar, “yangına müdahale için yardım teklifinde bulunduğunu” da dile getirdi.

Tatar şu açıklamayı yaptı:

“Trodos'un Limasol'a bağlı Arakapa bölgesinde başlayan ve şiddetli rüzgarla bölgeye yayılan yangın , insani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, dilerse yardıma hazırız şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundum.”

3 TEMMUZ CUMARTESİ

Kıbrıs’ın güneyi Limasol’dan Larnaka’ya korkunç bir yangınla yüzleşti, yüzlerce ev boşaltıldı, en az 10 köy yangından etkilendi.

Limasol’un Arakapas köyünde başlayan yangın, çok geniş bir ormanlık arazinin yanısıra çok sayıda evi de kül etti. Yangına müdahale için yurt dışından itfaiye uçak ve helikopterleri bölgeye geldi. Polis, yangınla ilgili olarak 67 yaşındaki bir adamı tutukladıklarını açıkladı.

Tutuklanan kişinin yangın başladığı sırada anız yakılırken görüldüğü yönündeki ihbarlar üzerine sorgulandığı öğrenildi.

Kıbrıs İtfaiye güçleri, dün saat 14.00 sıralarında Arakapas'ta başlayan yangını kontrol altına almak için tüm imkanları kullandı, ancak alevler durdurulamadı. birkaç saat içinde yok edildi.

Şiddetli rüzgarların körüklediği yangın, daha önce boşaltılan Arakapas'taki evleri yaktı ve hızla Larnaka'ya yayıldı.

Yetkililer bölgedeki birkaç köyü tahliye etti ve alevler Melini, Ora, Odou, Sykopetra ve Eptagonia, Ayioi Vavatsinias ve Vavatsinia dahil olmak üzere yaklaşık 10 köyü etkiledi. Yangının elektrik direklerine zarar vermesinin ardından birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Kıbrıs Orman Dairesi Başkanı Charalambos Alexandrou itfaiyecilerin dışarıdan yardım almadan büyük yangına müdahale etmesinin imkansız olduğunu söyledi.

10 yangın uçağı müdahale etse de gece geç saatlere kadar yangın kontrol altına alınamadı. İsrail, Yunanistan ve AB'den de yardım istendi.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, Yunanistan’dan iki uçak gönderildiğini açıkladı. İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, itfaiyecilerin gece boyunca "devasa çabalar" göstereceğini söyledi. "Başka seçenek yok. Tüm personeli geri çağırdık. Evde itfaiyeci yok” diyen İtfaiye sözcüsü durumun zorluğunu anlattı. Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, Kıbrıs için çok zor bir gün olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “Bütün devlet mekanizması yüksek teyakkuzda. Öncelik can kaybetmemek” diye konuştu.

Saat 21.10

Limasol'daki yangını söndürmek için Yunanistan'dan gelecek olan iki yangın söndürme uçağının bu gece adaya varacağı açıklandı.

İsrail'den beklenen diğer iki yangın söndürme uçağının da yarın sabah 06.00 sularında adaya ulaşacağı tahmin edilirken, güneydeki yetkililerin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasından da uçak desteği istediği bildirildi.

Costas Pitsilloudes (Haravgi)

Saat 19.45

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum Lideri Nikos Anastasiadis' ı arayarak, Limasol'da ki yangının söndürme çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu iletti. Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söyledi.

Anastasidis'e yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, Özel Temsilcisi Ergün Olgun'a da gelişmeleri takip etmesi için talimat verdiğini söyledi.

Saat: 19.00

Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıktı. Birden fazla noktada başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü, Meleni köyünün boşaltıldığı bildirildi.

Özersay: “Limasol’daki yangınla ilgili Güney Kıbrıs’a yardım teklif edilmeli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta bazı Limasol köylerinde evlerin de yanmasına neden olan yangınla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın yardım teklif etmeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Özersay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta Türkiye’den bir yangın söndürme helikopteri ülkemizde görev yapmak üzere burada konuşlandırılmış, Tarım Bakanı’nca teslim alınmıştı.

Rum tarafı İsrail ve AB’den yardım çağrısında bulunduğuna göre ihtiyaç duyulduğu aşikar. Tepebaşı yangınında gerek Dışişleri Bakanlığı olarak bizim gerekse dönemin Cumhurbaşkanı’nın girişimleriyle ve koordinasyonu ile Rum tarafı yangının söndürülmesinde bize yardımcı olmuştu. Yanmakta olan, insanlığın ortak mirasıdır, bu konularda geçmişte olduğu gibi işbirliği yapabilmeliyiz. Eğer henüz yapılmadıysa, Cumhurbaşkanlığı’nı ya da Dışişleri Bakanlığı’nı inisiyatif almaya davet ediyorum.”

Saat 18.00- Güncel Bilgi: Yangında boşaltılan köylere Ierona da eklendi. Yangındaki küllerin Lefkara ve Litrodonna köylerine kadar ulaştığı belirtiliyor. Yangından çıkan dumanların ise Mağusa ve Karpaz'a kadar ulaştığı ifade edildi. İngiliz Üstleri'nin yangının söndürülmesi için seferber olduğu, yardım için Yunanistan ve İsrail'den de araçların desteğe geleceği açıklandı.

(Kaynak: Kitasweather-Cyprus mail)

Saat 17.33- Güncel Bilgi: Yangında en ciddi durumun Arakapas bölgesinde olduğunu açıklayan Orman Dairesi Müdürü, Avrupa Birliği ve İsrail’den 8 tane havadan yangın söndürme aracı talebinde bulunduklarını açıkladı.

İsrail’den yangın söndürmek için destek aldıklarını belirtti.

Ayrıca yangında izinde olan tüm itfaiye çalışanlarının da göreve çağrıldığı ifade edildi.

Leymosun- Larnaka arasındaki dağlık bölgedeki köylerin yangının büyük ölçüde etkisi altında kaldığı belirtildi.

Melini, Eptagonya ve Sigopetra köyleri boşaltılırken, Odos, Ora, Farmakas, Ayvavatsinas köylerinin ise boşlatılmaya başlandığı edinilen bir diğer bilgi oldu.

(Kaynak: Kitasweather-Cyprus mail)

Saat 14.02- Güncel Bilgi: Güneyde çıkan yangının hala devam ettiği öğrenilirken, yangından dağlık alanlardaki köyler Odu, Arakapas ve Melini’nin etkilendiği öğrenildi. Yangında çok sayıda ev ve arabanın yandığı edinilen yeni bilgiler arasında yer aldı.

Saat 16.19: İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, köyü korumak için bölgeye havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Vasileiou “Köyde yangın kontrolden çıktı ve tahliye etmeye çalışıyoruz. Bazı yerliler ayrılmayı reddediyor, mülklerini kurtarmak istiyorlar. Umarım onlar için daha kötü olmaz. Bir dakika yangın burada, bir dakika sonra başka bir yere atlıyor, kaos oluyor’ dedi.

Şiddetli rüzgar yangınla mücadele çabalarını engelliyor.

Kaynak: in-cyprus

FOTOĞRAFLAR: Lazaros Lazarou- Sosyal Medya