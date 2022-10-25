Whatsapp'ta erişim sorunu: uygulama kullanılamıyor!

Çevrimiçi mesajlaşma ve haberleşme platformu Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların sosyal medyada yaptığı paylaşımların iletilmediğini görülürken, ülkedeki telefon operatörlerinden Telsim, sıkıntının uygulamada olduğu açıklamasında bulundu.

Telsim, abonelerine gönderdiği mesajda; “Değerli müşterimiz, Whatsapp uygulama kaynaklı sorun yaşanmaktadır. Hattınızla ilgili bir sorun bulunmamaktadır. İyi günler dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Uygulamada yaşanan sorun nedeniyle hem cep telefonlarında hem de Whatsapp Web gibi bilgisayar üzerindeki platformda kişiler arası yazışmaların sağlanamadığı dikkat çekti.

Problem global çapta, henüz resmi açıklama yok

Uygulamada meydana gelen problemin global çapta gerçekleştiği öğrenildi. Birçok ülkede uygulamaya erişimde problem yaşanıyor.

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün çöktü.

Yaklaşık 30 dakikadır devam eden soruna ilişkin Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Uygulamaya erişimin probleminin önümüzdeki dakikalarda giderilmesi bekleniyor.