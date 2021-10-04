WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü!

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile görsel içeriklerin paylaşıldığı Instagram ve facebook uygulamasına saat 18.30 itibariyle erişim sorunu yaşandı.

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.

TC Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.