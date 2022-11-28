Veteriner Dairesi’nden “kuş gribi” uyarısı

Kıbrıs’ın güneyindeki iki su kuşu işletmesinde “kuş gribi” vakası belirlendiğinin açıklanması üzerine, Tarım Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi bir dizi önlem ve uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, özellikle Mağusa bölgesinde ve sulak alanlara yakın yerleşim alanlarındaki hayvan yetiştiricilerinin tüm kümes hayvanlarını kapalı alanlarda tutmasını önerildi.

Daire, önlem ve önerileri şöyle açıkladı:

Özellikle Gazimağusa bölgesindeki ve sulak alanlara yakın bölgedeki kanatlı hayvan yetiştiricilerinin tüm kümes hayvanlarını kapalı alanlarda tutması;

Kanatlı kümes hayvanların, yabani kuşlar ile temasının engellenmesi için gereken önlemlerin alınması;

Yemliklerin ve sulukların kapalı alanlarda bulunması ve diğer hayvanların ulaşmayacağı yerlerde olması;

Kümeslerin gerekli temizliklerinin sürekli yapılması ve hijyen önlemlerinin alınması;

Kümeslere girerken ve hayvanlar ile temas ederken koruma amaçlı maske, eldiven gibi bireysel önlemlerin alınması;

Özellikle çocukların ve diğer insanların kümes hayvanları ile temasının engellenmesi;

Yabani kuşlar ile teması olan avcıların ve kuş gözlemcilerin ölü bulunmuş yabani kuşlar ile temas etmemesi ve;

Hem evcil hayvanlarda hem de yaban kuşlarında gözlenen yüksek miktarda ölümlerin vakit geçirmeden aşağıda belirtilen iletişim adreslerinde Veteriner Dairesine bildirilmesi hastalıktan korunmak ve bulaşın durdurulması için önemlidir.

İletişim:

Girne Veteriner Dairesi 8152110

Güzelyurt Veteriner Dairesi 7142925

Mağusa Veteriner Dairesi 3665335

Geçitkale Veteriner Dairesi 3733326

İskele Veteriner Dairesi 3712575

Vadili Veteriner Dairesi 3977551

Ziyamet Veteriner Dairesi 3812106

Lefkoşa Veteriner Dairesi 2253751

Daireden yapılan açıklamada ayrıca, kuş gribi ile ilgili merak edilen sorulara da yanıt verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Kuş Gribi

Tavuk Vebası olarak da bilinen Kuş Gribi kanatlı hayvanların çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığıdır. Hastalık tüm kanatlı hayvanlarda görülmektedir. Özellikler yaban kazı, yaban ördeği, kuğu gibi yabani su kuşları ve tavuk, hindi, ördek, kaz gibi evcil kanatlı hayvanları etkilemektedir. Domuz, at, kaplan, balina, fok gibi memeli hayvanlar bulaştığı bildirilmiştir.

Hastalığın bulaşması

Hastalığı taşıyan göçmen kuşlar hastalığa genellikle dayanıklıdır. Hastalığa yakalanan yabanördeği, yaban kazı ve diğer göçmen kuşlar dışkı, salya, burun ve göz akıntıları aracılığı ile kuş gribi virüslerini çevreye bulaştırır. Hasta hayvanlar ile temas eden veya onların bulaştırdığı yem, su ve diğer araç ve gereçler ile temas eden evcil kanatlı hayvanlar ve diğer duyarlı hayvanlar bu hastalığa yakalanır. Hastalık sindirim, solunum, deri veya göz yolu ile bulaşabilir.

Kanatlı hayvanlarda klinik belirtiler

Belirtiler genellikle virüs vücuda girdikten 2-4 gün sonra ortaya çıkar ve sürü içinde hızla yayılır. Hayvanlarda aşağıda belirtilen klinik semptomların tümü veya bir kısmı görülebilir veya bir kısmı belirgin olmayabilir.

İştahsızlık ve şiddetli depresyon

Solunum güçlüğü

Yüz, ibik ve sakallarda şişkinlik ve morarma

İç organlarda, deride ve deri altında şiddetli kanamalar ve morarma

İshal

Yumurta veriminde ani düşme veya yumuşak kabuklu yumurta üretimi

Ölümler genellikle 3 gün içinde oluşur. İki günden fazla yaşayan hayvanlarda sinirsel belirtiler, yürüyememe, felç ve daha sonra ölümler görülür. Hastalığı atlatan hayvanlar en az 10 gün süre ile virüs saçmaya devam eder.