Uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk

Girne'de başlatılan büyük uyuşturucu operasyonunda zanlılar ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıktı.

Polis çavuşu Barış Duman 5 kişinin sorgulandığı ve bir çok noktada kamera görüntülerini incelemeye aldıklarını ifade ederek bir zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Yargıç Özge Uğraşın soruşturmanın selameti için zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi