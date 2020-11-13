Uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Girne'de başlatılan büyük uyuşturucu operasyonunda zanlılar ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıktı. Zanlılar, 7'şer gün daha tutukluluk aldı.
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Girne'de başlatılan büyük uyuşturucu operasyonunda zanlılar ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıktı.
Polis çavuşu Barış Duman 5 kişinin sorgulandığı ve bir çok noktada kamera görüntülerini incelemeye aldıklarını ifade ederek bir zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.
Yargıç Özge Uğraşın soruşturmanın selameti için zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi
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