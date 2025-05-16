"Uyarılarımızı dinlemeyenler, yine ortamı karmakarışık bir hale getirmeyi tasarlıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin ekonomiye, mülkiyet ile ilgili krize ve tutuklamalara, davalara çare ürettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Solyalı, hükümetin aldığı bir takım kararlara değinerek, "Yapmış olduğumuz uyarıları zamanında dinlemeyenler, yasa içerisindeki süreleri sürekli Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatanlar, Tapu dairesinde zerre hazırlık yapmayanlar yine ortamı karmakarışık bir hale getirmeyi tasarlıyor" ifadelerine yer verdi.

Solyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Hükümet; ekonomiye, mülkiyet ile ilgili krize ve tutuklamalara, davalara çare üretti. (!)

Diplomatik girişimler ve görüşme masasına davet yerine

Yabancıların 1 adet olan apartman dairesi alma hakkını 3 taneye veya 2 tane villaya,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının apartman dairesi alma hakkını da 3'ten 6 taneye veya 3 adet villaya çıkarmak için yasa önerisi sundu.

Yabancıların Taşınmaz Mal alımı ile ilgili yasada yine köklü değişiklikler öneriliyor. İstatistik verilerine hakim olmadan, sektör paydaşları ve hukuki gerçekleri önüne koymadan yeni bir tasarı. İnceleyeceğiz!

Yapmış olduğumuz uyarıları zamanında dinlemeyenler, yasa içerisindeki süreleri sürekli Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatanlar, Tapu dairesinde zerre hazırlık yapmayanlar yine ortamı karmakarışık bir hale getirmeyi tasarlıyor."