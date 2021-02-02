Üst Kurul, bugün yeniden toplanıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün öğle saatlerinde yeniden toplanıyor. Üst Komitenin ülkede artan bulaşı dikkate alarak yeni kararlar üretmesi bekleniyor.

Uygulama neydi?

Ülke genelinde artan yerel COVID-19 vakaları nedeniyle, en son alınan karar uyarınca, Girne'de 28 Ocak'tan 10 Şubat 23:59'a, Lefkoşa'da ise 28 Ocak'tan 3 Şubat 23:59'a kadar kapanma kararı alınmıştı.

Mağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'nin ise 29 Ocak 00:01'den başlayarak, 3 Şubat 23:59'a kadar kapanmasına karar verilmişti.

Karar çerçevesinde, tüm ilçelerde eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri açıktı.

İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulurken, bu karaların 2 Şubat'ta yeniden değerlendirileceği de açıklanmıştı.

10 Şubat'a kadar devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi ve ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitim durdurulurken, eğitime online devam edilecek. Kreşler ve özel eğitim merkezleri ise bu uygulamadan muaf olacağı kararlar arasındaydı.

Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınların katılımı ile yapılmasına karar verilirken, kuzeyde ikamet eden ve güneyde çalışan kişilerin geçişleri bir sonraki karara kadar karantinaya tabi olurdu.