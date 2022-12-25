Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 64,68

Yerel seçime ülke genelinde saat 17.00 itibarıyla katılımı oranı yüzde 64,68.

YENİDÜZEN’in Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verilerde, şimdiye dek en yüksek katılım yüzde 74,15 ile Lefke ve yüzde 65,98 ile İskele bölgesinde oldu. Bunu sırasıyla Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa ve Girne takip etti.

İlçelere göre, saat 17.00 itibariyle katılım oranları şöyle:

Ülke Geneli: % 64,68

Lefkoşa: % 62,59

Girne: % 56,30

Mağusa: % 64,27

İskele: % 65,98

Güzelyurt: % 64,80

Lefke: % 74,15