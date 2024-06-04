Ülke genelinde bugün su kesintisi yaşanacak

Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle ülke genelinde bugün su kesintileri olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle kesinti yapılacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarın başlanacak olan onarım çalışmaları sırasında ülke geneline su sağlanamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme-kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.