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Ülke genelinde 2'şer saatlik kesinti duyurusu

Ülke genelinde 2'şer saatlik kesinti duyurusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), "üretim yetersizliğinden" ülke genelinde 2'şer saatlik elektrik kesintisi yapılmaya başlandığını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), "üretim yetersizliğinden" ülke genelinde 2'şer saatlik elektrik kesintisi yapılmaya başlandığını duyurdu.

Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

Değerli Tüketicilerimiz, 12.07.2022 tarihinde, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.

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