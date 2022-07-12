Ülke genelinde 2'şer saatlik kesinti duyurusu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), "üretim yetersizliğinden" ülke genelinde 2'şer saatlik elektrik kesintisi yapılmaya başlandığını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), "üretim yetersizliğinden" ülke genelinde 2'şer saatlik elektrik kesintisi yapılmaya başlandığını duyurdu.
Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
*GENEL KESİNTİ UYARISI*
Değerli Tüketicilerimiz, 12.07.2022 tarihinde, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
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