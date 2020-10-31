UBP’de SUCUOĞLU - TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda oy tasnif işlemi sona ererken, gözlemciler, herhangi bir adayın ilk turda gerekli çoğunluğa ulaşamayacağına işaret ediyor, adaylardan Faiz Sucuoğlu’nun yarışı önde götürdüğü söyleniyor.

Kurultayda ilk 500 oyun sayım sonucuna göre Faiz Sucuoğlu 206, Hasan Taçoy 156, Dursun Oğuz 45, Ünal Üstel 51, Nazım Çavuşoğlu 42 oy aldı.

Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un “ikinci tur”a kalacağı tahmini yapılıyor.

Oy sayımı başlamadan önce kurultay salonunda Faiz Sucuoğlu lehine tezahürat yapılması dikkat çekti, ayrıca, adaylardan Hasan Taçoy da protokol tribününde Sucuoğlu’nun elini havaya kaldırarak üyeleri selamladı.

UBP’de “elektronik sayım”da uzlaşı olmaması nedeniyle, saat 20:00’de kapanan sandıklarda, tasnif işlemi saat 23:00’te tamamlandı.

Oy sayımına da bu saatte başlandı.

UBP Kurultayı’nda 11 bin 817 üyeden 6 bin 758 üyenin oy kullandığı açıklandı.

Kurultayda Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel ve Dursun Oğuz yarıştı.

Kurultay öncesinde tartışılan Gezici Anketi’nde, Hasan Taçoy’un % 53.8’le yarışı ilk turdan kazanacağı açıklanmış, Faiz Sucuoğlu’nun ise % 21.1 oranında oy alacağı belirtilmişti.

Adaylardan bazıları anketle ilgili kendilerinden para talep edildiği iddialarını da gündeme taşımıştı.