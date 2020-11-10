UBP'de PM iptal, MYK toplanıyor
Ulusal Birlik Partisi'nin saat 15.00'de yapacağı Parti Meclisi toplantısı iptal oldu.
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Ulusal Birlik Partisi'nin saat 15.00'de yapacağı Parti Meclisi toplantısı iptal oldu.
YENİDÜZEN'in bilgi aldığı üst düzey UBP'li kaynaklar MYK'da "partide ortaya çıkan durumla ilgili konsensus aranacağını" açıkladı.
Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulunun birazdan toplanacağı öğrenildi. Toplantının gündeminde Ulusal Birlik Partisi kurultayı bulunuyor.
YENİDÜZEN'e bilgi veren UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner "PM'nin Cumartesi'nden önce toplanacağını" söyledi.
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