UBP'de kurultay günü
Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor. Saat 12.00'de başlaması beklenen kurultay, nisap sağlanamamasından dolayı yarım saat sonraya ertelendi.
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Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor.
Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda saat 12.00'de başlaması gereken kurultay, nisap sağlanamadığı için yarım saat sonraya ertelendi.
Faiz Sucuoğlu bir aile yakının sağlık sorunu nedeniyle ayrılacağını belirtti.
Parti Başkanının seçileceği Kurultayda tek aday, UBP Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner olacak. Kurultay’da, Covid-19 önlemleri uygulanacak.
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