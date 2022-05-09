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UBP'de gündem: Sucuoğlu dışında yeni isim

UBP'de gündem: Sucuoğlu dışında yeni isim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "isim belirleyin" çağrısının ardından UBP Meclis Grubu bugün sabah saatlerinde toplandı.

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Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "isim belirleyin" çağrısının ardından UBP Meclis Grubu bugün sabah saatlerinde toplandı.

Toplantıda hükümet kurma çalışmalarında görevi üstlenecek isim görüşülecek, durum değerlendirmesi yapılacak.

Sucuoğlu sessiz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, toplantı öncesinde YENİDÜZEN'in sorularını yanıtsız bıraktı, açıklama yapmadı.

CTP de toplantıda

UBP'nin ardından CTP Meclis grubu da bir toplantı gerçekleştirdi.

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