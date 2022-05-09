UBP'de gündem: Sucuoğlu dışında yeni isim
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "isim belirleyin" çağrısının ardından UBP Meclis Grubu bugün sabah saatlerinde toplandı.
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Ayşe GÜLER
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "isim belirleyin" çağrısının ardından UBP Meclis Grubu bugün sabah saatlerinde toplandı.
Toplantıda hükümet kurma çalışmalarında görevi üstlenecek isim görüşülecek, durum değerlendirmesi yapılacak.
Sucuoğlu sessiz
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, toplantı öncesinde YENİDÜZEN'in sorularını yanıtsız bıraktı, açıklama yapmadı.
CTP de toplantıda
UBP'nin ardından CTP Meclis grubu da bir toplantı gerçekleştirdi.
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Etiketler : ubp, Faiz Sucuoğlu, hükümet krizi