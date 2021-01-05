UBP'de gündem 'meclis başkanlığı'
Meclis’te dün yaşanan başkanlık seçimi çıkmazının ardından, gözler ikinci oylamanın yapılacağı Perşembe gününe çevrildi.
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Meclis’te dün yaşanan başkanlık seçimi çıkmazının ardından, gözler ikinci oylamanın yapılacağı Perşembe gününe çevrildi.
UBP Genel Sekreter Yardımcısı Habil Tülücü, şu anda bakanların toplantı halinde olduğunu belirtti, net bilgi vermese de toplantının Meclis Başkanlığı gündemiyle yapıldığına işaret etti.
YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirme yapan Tülücü, UBP’nin Resmiye Canaltay dışında farklı bir aday gösterip, göstermeyeceğine ilişkin ise açıklama yapmadı.
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Etiketler : ubp, meclis, RESMİYE CANALTAY, Habil Tülücü