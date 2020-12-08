UBP yetkili kurulları hükümeti görüşüyor

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi kısa süreli bir toplantı yaparak yeni kurulacak azınlık hükümetini görüştü.

Hükümet kurma görevini ikinci kez aldıktan sonra, UBP- DP-YDP Hükümeti için bir dizi görüşme gerçekteştiren UBP Başkan Vekili Ersan Saner, parti yönetimini bilgilendirdi.

UBP - DP- YDP Azınlık Hükümeti, bugün saat 17:00'de Hükümet Protokolü'nü de sunacak, Cumhurbaşkanı'na kabinenin ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Saner: “Protokolü PM ile paylaşacağız, bugün veya yarın kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunacağız”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Parti Meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Parti Meclisi’ne verdiği tam yetki için teşekkür etti.

Saner, Hükümet Protokolü’nün Parti Meclisi ile paylaşılacağını kaydetti. Daha sonra Protokolün Meclis’te 3 parti başkanınca imzalanacağını belirten Saner, daha sonra da kabinenin bu akşam ya da yarın sabah Cumhurbaşkanı’na sunulacağını da kaydetti.