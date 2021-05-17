UBP toplantıda, Meclis beklemede
Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis’teki grup toplantısı sürüyor, muhalefet Genel Kurul’un toplanmasını bekliyor.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Meclis’teki grup toplantısı sürüyor, muhalefet Genel Kurul’un toplanmasını bekliyor.
Saat 10.00’da başlayacağı duyurulan Meclis henüz bir araya gelmedi.
Hatırlanacağı üzere; Meclis’te geçtiğimiz hafta Pazartesi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs Zirvesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapmış, ardından Meclis çalışmaları varılan mutabakat gereği devam etmemişti.
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