UBP toplantıda, Meclis beklemede

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Meclis’teki grup toplantısı sürüyor, muhalefet Genel Kurul’un toplanmasını bekliyor.

Saat 10.00’da başlayacağı duyurulan Meclis henüz bir araya gelmedi.

Hatırlanacağı üzere; Meclis’te geçtiğimiz hafta Pazartesi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs Zirvesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapmış, ardından Meclis çalışmaları varılan mutabakat gereği devam etmemişti.