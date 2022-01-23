UBP seçim sonuçlarını Sarayönü’nde takip edecek

18.08 Sandıkların kapanmasıyla UBP'deki bekleyiş de hareketlendi. Çok sayıda partili Sarayönü'ndeki binaya gelmeye başlarken, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun henüz partiye gelmediği dikkat çekti.

Sarayönü Meydanı’nda seçim hareketliliği yaşanıyor.

UBP, seçim sonuçlarını Sarayönü Meydanı’ndaki parti binasından takip edecek.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Polis, Ledra Palace ışıklarından Surlariçi’ne giren ana girişleri trafiğe kapattı.

Bölgede seçim sonuçlarını çok sayıda basın mensubu canlı yayın araçlarıyla takip ediyor.

Seçim sonuçları için BRT tarafından sinevizyon sistemi kurdu.