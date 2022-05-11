UBP- PM "Üstel’e Hükümeti kurma görevi verilmesini" onayladı

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Ünal Üstel'e hükümeti kurma görevi verilmesini onayladı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti Meclisi toplantısının olumlu bir havada geçtiğini, kendisinin parti başkanlığının devam edeceğini, Başbakan’la da birlikte çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

“Ünal Bey’le yeni değiliz” diyen Sucuoğlu, önemli olanın niyet olduğuna ve birlikte çalışmaya işaret etti.

UBP Parti Meclisi’nin Ünal Üstel’in başkanlığında Hükümeti onayladığını açıklayan Sucuoğlu, sadece bir üyenin farklı bir görüş ortaya koyduğunu söyledi.

Ülkenin şu anda bir erken seçimi kaldırmayacağı görüşünü belirten Faiz Sucuoğlu, YDP ve DP ile kendisinin yeniden masaya oturmasının mümkün olmadığı için noktayı koyduğunu, tıkanıklığın aşılması için de Cumhurbaşkanı Tatar ile istişarelerinin ardından görevin Üstel’e verildiğini kaydetti.

“Koalisyon ortaklığına kırgınım…”

Soru üzerine ‘kırgınlığı’ olduğunu söyleyen Sucuoğlu, birinci kırgınlığının koalisyon ortaklarına olduğunu belirtti. YDP ile DP’nin hazırladığı deklarasyondaki tüm maddelerin Hükümet Programı’nda da, Türkiye ile imzalanan protokolde de olduğunu söyleyen Sucuoğlu, UBP Milletvekilleri’nin böyle bir ‘ültimatomu’ kabul etmeyeceğini ifade etti.

“YDP ve DP’nin şartının kabul edilmesi, şimdi de mümkün değil”

Sucuoğlu, “Deklarasyon zorlaması ve şartını UBP’nin kabul etmesi mümkün değildir. Bize sunulduğu gibi sunulursa, her şey kopar, o zaman da sorumluluk kendilerinde olur, erken seçime de gidilecekse gidilir” dedi.

Sucuoğlu, YDP ve DP’nin ‘tehditvari’ tavrının bundan sonraki süreçte de kabul görmeyeceğinin altını çizdi.

UBP-PM ‘Ünal Üstel kararı’ için toplandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Milletvekili Ünal Üstel’i hükümeti kurmakla görevlendirmesin ardından UBP Parti Meclisi bugün toplandı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “karar verilecek” dediği ve geçtiğimiz hafta işaret ettiği toplantıda hükümete ilişkin bir yol haritası belirlenmesi bekleniyordu.

“Devrik” Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün toplanan Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi kararının son derece önemli olduğunu söylemiş, bu sözlerden birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekili Ünal Üstel’e hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na “Türkiye seni istemiyor” dendiği günden itibaren Kıbrıs Türk siyasetinde peş peşe siyasi darbeler yaşanmış, önce kabine değişmiş, Dışişleri Bakanı özel istekle dışarıdan atanmış, sonra Başbakan’ın talebine rağmen Maliye Bakanı görevden alınamamıştı. Kısa sürede yaşanan siyasi krizde iki kez de hükümet düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta toplanan UBP-MYK’sı ise Başkan Faiz Sucuoğlu’ndan başka bir UBP’li vekile hükümeti kurma görevi verilmesini kabul etmeyeceklerini ilan etmişti. Bu gelişmelerin ardından Sucuoğlu bu kararın bir tavsiye kararı olduğunu iddia etmişti.