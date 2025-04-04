UBP PM toplandı

Lema GÖZAY - Ebru OSMAN

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) toplandı.

Parti toplantısı girişinde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu gündemin “siyasetteki güncel gelişmeler ve rutin toplantı” olduğunu ifade etti.

Öte yandan, dün Ersin Tatar başkanlığında, çocukların okula ‘baş örtüsü’ ile giriş yapmasının önünü açan Disiplin Tüzüğü gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu öncesinde Kanal SİM ve YENİDÜZEN kameralarına Cumhurbaşkanlığı’nda Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği yansımıştı.